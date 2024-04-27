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На Урале школьника, съевшего по приказу отчима полпачки сигарет, обижает семья

Екатеринбургского школьника, съевшего полпачки сигарет, избивают родители

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Depositphotos

В Екатеринбурге школьника, которого отчим заставил съесть полпачки сигарет, обижают в семье. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на тетю мальчика.

«У них старший ребенок находится в реабилитационном центре. Опека вообще должна быть в курсе всего происходящего. И ПДН тоже должны выезжать... Они на учете стоят. Но ничего не знаю по поводу того, выезжают они или нет», — поделилась собеседница канала.

По словам женщины, ее сестра и ее муж избивали не только мальчика, но и других детей. Также женщина утверждает, что отчим выгонял детей ночевать на балкон.

Семья из Екатеринбурга попала в поле зрения СМИ после того, как 11-летнего мальчика с отравлением сигаретами доставили в больницу. Отчим застал пасынка за курением и решил отучить его от привычки, заставив съесть сигареты. В итоге школьник сбежал от родителей к тете, а та вызвала племяннику скорую помощь.

Ранее в Перми мужчина изнасиловал семилетнюю падчерицу и получил 22 года.

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