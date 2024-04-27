Ученые: сердце поможет в лечении депрессии

Найдены участки мозга, воздействием на которые можно регулировать частоту сердечных сокращений и смягчать симптомы депрессии. Результаты опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Ученые провели транскраниальную магнитную стимуляцию 14 пациентам без симптомов депрессии. Эта процедура не требует разрезов и наркоза. Они обнаружили, что воздействие на некоторые зоны мозга, связанные в других экспериментах с депрессией, также повлияло на частоту сердечных сокращений.

Обнаруженная учеными связь позволит использовать частоту сердечных сокращений для настройки транскраниальной магнитной стимуляции. Сейчас для этого используют предварительную МРТ — дорогостоящую и не всегда доступную. Также процедура станет более точной и индивидуальной.

До этого ученые нашли вещества для борьбы с первопричиной болезни Паркинсона — образованием агрегатов токсичных белков в мозге. Они сделали это с помощью ИИ, причем на поиск молекул ушло в 10 раз меньше времени, чем обычно.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт.