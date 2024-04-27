У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Японии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в районе группы островов Бонин. Эпицентр располагался в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу (остров Хонсю). Очаг залегал на глубине 503 км.

23 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Подземные толчки произошли в 03:04 по московскому времени неподалеку от города Хуалянь, где проживают 350 тысяч человек. О жертвах и разрушениях не сообщалось. За несколько часов до этого метеорологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Тайваня. Эпицентр природного катаклизма находился в 29 км к юго-востоку от того же города. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.