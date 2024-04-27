Иллюзионист Амаяк Акопян о проблемах со здоровьем: «Нужно дорогостоящее лечение»

Заслуженный артист России Амаяк Акопян признался, что ему нужно дорогостоящее лечение на фоне проблем со здоровьем, а также артисту советуют ехать за границу на операцию. Его слова передает PROzvezd.

«Не хочу ни в Германию, ни в Израиль, ни в Америку — никуда не хочу! Я верю только нашим медикам. Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной — беда», — признался артист.

Он добавил, что ему нужно «вставить какие-то железки» в позвоночник. Акопян признался, что боится соглашаться на операцию, так как в его возрасте, считает фокусник, они уже небезопасны. По словам артиста, из-за проблем со спиной он пьет обезболивающие уже много лет.

«Огорчает, что из-за болезни у меня нет возможности перед любимым зрителем выступать. То, что я не могу выйти на сцену и подарить людям счастье, — меня очень гнетет и угнетает», — добавил он.

Акопян заявил, что именно профессиональная деятельность повлияла на его состояние: артист никогда не жалел себя на сцене, а сейчас «пожинает плоды этого».

«В свое время у меня были переломы, трещины позвоночника. Я же, когда снимался в кино, все трюки выполнял без дублеров», — отметил иллюзионист.

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