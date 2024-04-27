Дебошир из Сургута, по вине которого экстренно посадили самолет, заплатит 600 тысяч рублей

В Перми осудили авиадебошира, по вине которого самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В январе 40-летний житель Сургута отправился в путешествие, имея при себе запрещенные вещества в значительном размере. Находясь на борту самолета, он стал агрессивно себя вести и нарушил общественный порядок, совершив «хулиганские действия». Пассажир продолжал мешать окружающим и оказал сопротивление членам экипажа, пытавшимся его обезвредить, поэтому командир воздушного судна решил совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме.

Таким оказался пермский аэропорт Большое Савино, после того, как самолет успешно приземлился там, хулигана, сорвавшего рейс, передали сотрудникам правоохранительных органов. На него завели дело о незаконном приобретении и хранение наркотических средств. За хулиганство суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

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