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В Екатеринбурге учительница ударила телефоном школьника, который матерился

В екатеринбургской школе педагог ударила телефоном ученика за матерное слово

Учительница услышала мат на уроке и ударила ученика его же телефоном в екатеринбургской школе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел 25 апреля в школе № 62. Подросток выругался, когда у него выпал телефон, это услышала учительница, которая стояла рядом. Матерное слово она приняла в свою сторону и, подняв гаджет, ударила им ученика по затылку.

«У мальчика осталось огромная шишка после удара учительницы», — утверждают одноклассники, единогласно вставшие на сторону сверстника.

В конфликт вмешалась коллега женщины, которая потребовала, чтобы мальчик вышел из класса, но тот заявил, что не собирается уходить, так как не считает себя виноватым.

Произошедшее в образовательном учреждении официальные источники пока не комментировали.

Ранее в Москве первоклассник обвинил преподавателя ритмики с 20-летним стажем в избиении.

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