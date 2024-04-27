Украинские военнослужащие отказываются исполнять приказы командования. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

По его словам, сложилась очень плохая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ничего с этим сделать не может.

Кроме того, если смотреть по ряду признаков, в том числе по ситуации вокруг Авдеевки и Очеретино, то можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть украинских бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству, высказал мнение Соскин.

Помимо прочего политолог раскритиковал власть президента Украины Владимира Зеленского за жесткий закон о мобилизации мужчин и их наказания за нежелание воевать.

Незадолго до этого журнал Forbes писал, что ВСУ потеряют позиции в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино.

25 апреля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет. По его словам, если силам РФ удастся взять населенный пункт, то украинским войскам очень тяжело.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.