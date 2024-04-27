«Газель» с рекламой грибов протаранила толпу людей в Зеленограде

На Яблоневой аллее в Зеленограде девушка угнала «Газель», водитель которой оставил ключи в замке зажигания. Угонщица врезалась в толпу людей на остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«По предварительной информации, у машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадала девушка 1995 года рождения, она госпитализирована.

На видео с камеры наблюдения видно, что фургон с рекламой грибов вешенки на борту был припаркован возле магазина, рядом с ним находились несколько человек. После того, как автомобиль поехал, девушка выскочила из кабины, не остановив его. Машина продолжила движение и въехала в толпу людей, находившихся рядом.

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