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Черная собака за 2 года стала полностью белой из-за витилиго

Oddity Central: собака за 2 года сменила черный окрас на белый из-за заболевания витилиго

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TallyMatty/Reddit

Черная собака за два года стала полностью белой из-за заболевания витилиго, пишет Oddity Central.

Когда собаке по кличке Бастер было два года, ей поставили диагноз витилиго, рассказал хозяин животного Мэтт Смит. Это состояние вызвано аутоиммунным заболеванием, которое приводит к потере пигмента на участках кожи. Мужчина вспоминает, что ветеринары посоветовали ему следить за питомцем, но в целом здоровью животного ничего не угрожало, отметили специалисты.

Через девять месяцев после постановки диагноза морда собаки начала покрываться белыми пятнами. С каждым месяцем светлых участков на шерсти Бастера становилось все больше, а спустя два года пес полностью сменил окрас с черного на белый. После того, как Смит поделился снимками питомца в соцсетях, показав его до болезни и после, зрители признались, что не поверили бы в увиденное, если бы не знали историю собаки.

«Я почти был уверен, что это фейк», — пишут комментаторы.

Ранее в США пропавшую собаку нашли спустя четыре года за 900 км от дома.

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