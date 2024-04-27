Во Внуково прокомментировали новость об эвакуации первого этажа аэропорта

Аэропорт Внуково опроверг новость об эвакуации первого этажа аэропорта. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», – подчеркивается в сообщении.

До этого ТАСС сообщало, что седьмой этаж административного здания аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва.

22 апреля в аэропорту Внуково в службу авиационной безопасности (САБ) прибыла проверка после того, как на закрытую территорию пробрался иностранец.

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