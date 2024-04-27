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В США предрекли ВСУ потерю деревень вокруг Очеретино в ДНР

Forbes: ВСУ потеряют позиции в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют позиции в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино. Такое предположение сделал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

По его словам, ситуация выглядит безнадежной для истощенных бригад ВСУ в этом районе.

Эксперт добавил, что украинской армии с трудом удается держать позиции из-за «безжалостной продолжительной бомбардировки» со стороны Вооруженных сил России, и самым реалистичным итогом для ВСУ будет отступление на запад.

25 апреля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет. По его словам, если силам РФ удастся взять населенный пункт, то украинским войскам очень тяжело

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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