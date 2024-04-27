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СК возбудил дело на 16-летнего подростка за призывы к терроризму

СК возбудил дело после призывов 16-летнего подростка к пропаганде терроризма

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные московского СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что молодой человек разместил в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России. В квартире подозреваемого проведены обыски, подросток задержан. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

До этого двух подростков, которых задержали в Волжском за подготовку терактов, арестовали. По данным СК, задержанным молодым людям по 17 лет. Их обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемые готовили теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита. Суд избрал подросткам меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее в Нижневартовске подросток с ножом напал на мужчину в супермаркете.

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