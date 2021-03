«Очень удобно»: почему мужчины захотели носить юбки

Юбки продолжают проникать в мужской гардероб. В этом сезоне юбки он появились в осенне-зимних коллекциях брендов Stefan Cooke, Ludovic de Saint Sernin, Burberry и MSFTSrep Джейдена Смита, в длинных юбках ходят рэперы Post Malone и Bad Bunny, а также певец Yungblud.

Гарри Стайлз еще в ноябре 2020 года позировал в кринолине для обложки американского Vogue, переняв эстафету от культовых музыкантов — Дэвида Боуи, который был одет в платье на обложке альбома The Man Who Sold the World, Мика Джаггера и Канье Уэста, носившего кожаную юбку от Givenchy.

Модные аналитики видят в этой тенденции след раскрепощения и освобождения от дресс-кода в пользу удобства и самовыражения, связанных с пандемией. «Я хочу провозгласить свободу самовыражения», — заявил журналистам модельер Риккардо Тиши из Burberry в феврале, когда представлял свою коллекцию мужской одежды, в которую вошли плиссированные юбки и платья-рубашки.

Пройдет еще какое-то время, прежде чем мужчины массово начнут носить юбки, полагает бельгийский модельер Людовик де Сен-Сернен, в чьей новой коллекции фигурируют ультра мини-юбки с кристаллами Swarovski для мужчин. Пока это редкость и выглядит экстравагантно. «Мне нравятся мужчины в юбках, мне кажется, это очень раскрепощает, — приводит The Guardian его слова. — Я думаю, это действительно забавно — носить мужчинам то, что до сих пор считалось женской одеждой».

Немецкий инфлюэнсер и модель Марк Брайан, чья аудитория в Instagram насчитывает больше 400 тыс. подписчиков, размещает фотографии, позируя на них в экстравагантных юбках и на каблуках. «Я женатый гетеросексуал, который любит «Порше», красивых женщин и высокие каблуки с юбками», — написал он в своем аккаунте. По его словам, негативных комментариев от прохожих он получает немного — около 5%, большинство же им восхищается.

«Женщины часто подходят ко мне на улице, чтобы сделать комплимент, — пояснил он журналисту The Guardian. — Они также интересуются, где я купил эти туфли. Мужчины же в основном удивляются, как у меня получается ходить на каблуках».

Чтобы юбки стали более популярны среди мужчин, их придется приспособить под нужды клиентов, считает Эндрю Гровс, директор архива мужской одежды в Вестминстерском университете. «Юбку-карандаш придется скрестить с рабочими брюками с несколькими карманами», — полагает профессор.

Экстравагантный предмет гардероба в Европе и США, в Юго-восточной Азии, однако, таким не считается. Многие мужчины в Индии и на Шри-Ланке, в Камбодже, Лаосе и Таиланде, а также в Бангладеш и Непале носят так называемые лунги — кусок ткани разной длины, который обматывается вокруг бедер. У поклонников этого традиционного предмета одежды есть свой аккаунт в Instagram, где спортивно выглядящие, мускулистые мужчины размещают свои фотографии в лунгах разной длины и цветов. Они умудряются ездить в них на мотоцикле, работать и отдыхать.

Верхняя часть наряда может быть при этом абсолютно любой — от спортивной футболки и толстовки до нарядной рубашки. Многие, правда, предпочитают фотографироваться и вовсе без верха, демонстрируя торс.

Причина носить юбки для жителей стран Азии — не стремление выделиться, а банальное удобство. В условиях тропического климата в брюках становится жарко, а юбка открывает доступ воздуха к коже. Из-за того же удобства до ХХ века маленьких детей одевали в платья — и мальчиков, и девочек: его элементарно проще надеть.

Еще в 2019 году актер Билли Портер появился на премиях «Оскар» и «Тони» в платье и на каблуках. По его словам, стандарты мужской моды отстали от жизни. «Женщины, отстоявшие право носить брюки, выглядят сильными, борются с патриархатом, — пояснял он свою точку зрения на передаче Стивена Колберта. — Однако если мужчина надевает платье, это считается отвратительным. Почему мужской гардероб делает тебя сильным, а женский — отвратительным? Я так не считаю, если мне захочется надеть платье, я его надену!»

«Печально, что так много мужчин боятся показаться женоподобными. Печально, что для мужчин социально неприемлемо экспериментировать с модой так же, как это делают женщины», — резюмировала колумнистка The Guardian Арва Махдави в 2019 году, который издание GQ провозгласило «годом, когда мужчины начнут носить юбки».

«Мужественность — это смирительная рубашка: мужчинам давно пора освободиться от нее», — считает Махдави.