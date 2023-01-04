Пышные, скромные, тайные: свадьбы 2022 года

Минувший год был богат на самые разные свадьбы — женились актеры, певицы, родственники политиков, журналисты, королевские особы и спортсмены. Кто-то устраивал пышное торжество, кто-то заключал брак тайно, лишь через некоторое время поставив перед фактом фанатов в соцсетях. Дворец султана Брунея и Белый дом в США, имение модного дома Dolce&Gabbana, и ЗАГС Барвихи cтали в этом году теми точками, где известные люди кричали другим известным людям «Горько!».

Кто поженился в этом году — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».