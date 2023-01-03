15 лет без Абдулова. Редкие фото «принца советского кино»

15 лет назад – 3 января 2008 года – не стало Александра Абдулова, артиста, которого часто называли «принцем советского кино».

Будучи сыном театрального режиссера, Абдулов был практически «обречен» на актерскую карьеру. Впервые на сцену он вышел в пятилетнем возрасте. А уже в 1974-м Марк Захаров под впечатлением от дипломной работы Абдулова пригласил его в труппу «Ленкома».

Невероятно харизматичный, необыкновенно праздничный – таким Абдулова запомнили коллеги. А зрители традиционно вспоминают его в новогодние праздники, когда по ТВ идут «Чародеи», «Формула любви», «Обыкновенное чудо».

Малоизвестные фотографии Александра Абдулова — в нашей фотогалерее.