15 лет без Абдулова. Редкие фото «принца советского кино»
15 лет назад – 3 января 2008 года – не стало Александра Абдулова, артиста, которого часто называли «принцем советского кино».
Будучи сыном театрального режиссера, Абдулов был практически «обречен» на актерскую карьеру. Впервые на сцену он вышел в пятилетнем возрасте. А уже в 1974-м Марк Захаров под впечатлением от дипломной работы Абдулова пригласил его в труппу «Ленкома».
Невероятно харизматичный, необыкновенно праздничный – таким Абдулова запомнили коллеги. А зрители традиционно вспоминают его в новогодние праздники, когда по ТВ идут «Чародеи», «Формула любви», «Обыкновенное чудо».
Малоизвестные фотографии Александра Абдулова — в нашей фотогалерее.
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