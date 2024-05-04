Благодатный огонь доставлен в Москву в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима на пасхальную службу патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что делегация Фонда Андрея Первозванного доставила благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов столицы. Из аэропорта Внуково-3 его также перевезут в десятки городов России представители епархий Русской православной церкви.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над местом, где, как предполагается, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

До этого россиянам рассказали в Роскачестве, что пасхальный кулич не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также в ведомстве предостерегли от покупки подгоревших куличей, так как в них повышен уровень вредных веществ.

Ранее стало известно о погоде в Москве на Пасху.