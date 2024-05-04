Булыкин поддержал женщину-судью в скандале с Тихоновым

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главному тренеру красноярского «Енисея» Андрею Тихонову не стоило оскорблять арбитра Веру Опейкину после матча против хабаровского СКА.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу он получил пятиматчевую дисквалификацию (две игры условно).

«На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может, там три пенальти было. Я не могу никак оценить ее работу, потому что не видел игру», — заявил Булыкин.

После 30 туров «Енисей», набрав 41 очко, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (57 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков, матч в запасе).

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