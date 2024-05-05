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В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В Москве в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на которое собралось несколько тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

По традиции патриарх обратился к прихожанам из алтаря храма Христа Спасителя с поздравлениями. Священнослужитель пожелал Божия благословения России, ее жителям и всем странам, где несет свое служение Русская православная церковь.

Отмечается, что вокруг храма состоится крестный ход, во время которого Кирилл возвестит о Воскресении Христовом.

Перед этим сообщалось, что благодатный огонь доставлен из Иерусалима на пасхальную службу патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя.

До этого в Роскачестве рассказали, что пасхальный кулич не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также в ведомстве посоветовали не покупать подгоревшие куличи, так как в них повышен уровень вредных веществ.

Ранее сообщалось, что москвичей на Пасху ждет ненастная погода.

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