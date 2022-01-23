Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии третьей недели января: встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США, крещенские купания, последствия извержения вулкана в королевстве Тонга и другие главные кадры недели.