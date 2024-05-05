Ракетную опасность отменили в Белгороде спустя 16 минут

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя 16 минут. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

В региональном Telegram-канале МЧС также сообщили об отбое ракетной опасности в городе Валуйки и Валуйском городском округе.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 апреля сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села в Белгородской области.

Гладков, ссылаясь на данные медицины катастроф, отметил, что в момент обстрела получили ранения две женщины. У одной местной жительницы резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги. У второй пациентки врачи диагностировали ранение нижней конечности. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела.