В США попытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

Группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция памяти ветеранов была проведена «Русской молодежью Америки». Представители организации прошли через Бруклинский мост и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. Им пытались помешать провокаторы.

«Проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, обвиняя нас в том, что мы используем это мероприятие в каких-то политических целях», — рассказали организаторы движения.

Попытка отозвать лицензию у мероприятия оказалась безуспешной. Шествие по Бруклинскому мосту сопровождалось полицией, чтобы избежать столкновений с провокаторами.

Тем временем в России готовятся к празднованию 9 Мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Военные парады на День Победы пройдут в 25 городах РФ.

Ранее Путин рассказал о значении Дня Победы для россиян.