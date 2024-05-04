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ХАМАС готов освободить 33 израильских заложника

Al Hadath: ХАМАС готов освободить 33 заложника на первом этапе сделки с Израилем

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС готов освободить 33 заложника на первом этапе соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что с начала переговоров число лиц, которых движение было готово освободить, возросло — с 20 до 33.

До этого сообщалось, что ХАМАС намерен поэтапно заключать сделку о прекращении огня с Израилем. Об этом стало известно на фоне переговоров в Каире.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня.

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