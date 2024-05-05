Крупный пожар на базе отдыха на Кубани локализовали

Пожар на территории базы отдыха в станице Голубицкой на Кубани локализован на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

«В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 200 квадратных метрах. По уточненной информации, огонь охватил пять нежилых зданий», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 90 специалистов и 28 единиц техники.

В ночь на 5 мая сообщалось, что на территории станице произошло возгорание. Причины пожара выясняются.

До этого сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном административно-производственном здании, расположенном на востоке Москвы.

По данным Telegram-канала Shot, пламя охватило постройку на улице Буракова. Речь идет о заводе по производству искусственного камня, где из-за пожара возникла угроза обрушения кровли. Для тушения пришлось задействовать авиацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Подмосковье.