Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Германии проверяет информацию об утечке метаданных через платформу WebEx

ТАСС: власти ФРГ проверяют информацию об утечке данных через платформу WebEx

close
100%
Global Look Press

Правительство Германии проверяет сообщения о вероятной утечке метаданных через платформу минобороны WebEx. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого кабмина.

«Правительство ФРГ изучает положение дел. Просим отнестись с пониманием, что в период расследования и в целях безопасности мы не предоставляем информацию об обстоятельствах коммуникации и используемых средствах связи», – сказал источник.

4 мая появилась информация об утечке записей секретных видеосовещаний армии ФРГ, которые несколько месяцев находились в открытом доступе, что стало унизительным провалом для командования бундесвера.

Отмечается, что уязвимости в безопасности были закрыты только вечером 3 мая. До этого каждый пользователь интернета мог ознакомиться с секретной информацей.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку заседания немецких офицеров.

Ранее сообщалось, что в США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами