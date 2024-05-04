Правительство Германии проверяет информацию об утечке метаданных через платформу WebEx

Правительство Германии проверяет сообщения о вероятной утечке метаданных через платформу минобороны WebEx. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого кабмина.

«Правительство ФРГ изучает положение дел. Просим отнестись с пониманием, что в период расследования и в целях безопасности мы не предоставляем информацию об обстоятельствах коммуникации и используемых средствах связи», – сказал источник.

4 мая появилась информация об утечке записей секретных видеосовещаний армии ФРГ, которые несколько месяцев находились в открытом доступе, что стало унизительным провалом для командования бундесвера.

Отмечается, что уязвимости в безопасности были закрыты только вечером 3 мая. До этого каждый пользователь интернета мог ознакомиться с секретной информацей.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку заседания немецких офицеров.

Ранее сообщалось, что в США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов.