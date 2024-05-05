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В центре Тбилиси выросло число участников протестов против закона об иноагентах

Число участников акции протеста в центре Тбилиси резко возросло

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«Газета.Ru»

Число участников акции протеста против закона об иноагентах в центре Тбилиси резко возросло. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что приблизительно в 23:00 (22:00 мск) на площадь перед грузинским парламентом начали активно подходить люди. Толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием, а также перекресток между парламентом и храмом Кашвети.

Корреспондент агентства подчеркивает, что на перекрестке граждане встречают православную Пасху.

Многие участники акции держат в руках церковные свечи, также протестующим раздают традиционные пасхальные крашенные яйца и куличи.

В публикации подчеркивается, что акция проходит без конфликтов.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны.

По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.

Ранее премьер Грузии ответил поддержавшему протесты главе Евросовета.

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