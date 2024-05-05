В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 апреля сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села в Белгородской области.

Гладков, ссылаясь на данные медицины катастроф, отметил, что в момент обстрела получили ранения две женщины. У одной местной жительницы резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги. У второй пациентки врачи диагностировали ранение нижней конечности. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что к Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов.