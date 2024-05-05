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Путин приехал на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

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Сергей Гунеев/ РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где собрались тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Путин регулярно посещает службы во время основных церковных праздников. Как правило, на Рождество он отправляется в храмы за чертой Московского региона, на Пасху – в храм Христа Спасителя. Лишь дважды российский лидер участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы – в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

До этого сообщалось, что в храме Христа Спасителя в Москве началось главное пасхальное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По традиции патриарх обратился к россиянам из алтаря храма Христа Спасителя с поздравлениями.

В Роскачестве дали советы по выбору пасхального кулича. В ведомстве рассказали, что кулич не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен.

Ранее сообщалось, что москвичей на Пасху ждет ненастная погода.

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