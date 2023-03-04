Умер Том Сайзмор — он играл в «Схватке» и «Спасти рядового Райана»

Голливудский актер Том Сайзмор, получивший мировую известность после роли в военной драме «Спасти рядового Райана», умер в возрасте 61 года в больнице Святого Иосифа в Бербанке в окружении сыновей-близнецов и брата.

18 февраля он потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали у него аневризму головного мозга. 27 февраля медики сообщили его семье о безнадежности состояния актера. Позднее его отключили от системы жизнеобеспечения.

Сайзмор родился в Детройте 29 ноября 1961 года. Всемирная известность пришла к нему после роли сержанта Майка Хорвата в фильме «Спасти рядового Райана», который вышел в 1998 году и получил пять премий «Оскар». Артист также снимался в фильмах «Схватка» Майкла Манна, «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна, «Настоящая любовь» по сценарию Квентина Тарантино, «Падение черного ястреба», «Странные дни» и многих других. На его счету более 250 ролей.

Однако он известен не только ролями в кино. Имя артиста неоднократно фигурировало в сексуальных скандалах. Так, в феврале 2017 года его обвиняли в домашнем насилии за нападение на свою подругу, а в

ноябре того же года его обвинили в домогательстве в отношении 11-летней девочки, которое произошло в 2003 году. Сам Том Сайзмор отверг обвинения в домогательстве, а в 2020 году судья штата Юта отклонил иск по этому делу.