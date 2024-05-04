Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журова одним словом описала парижскую Олимпиаду

Депутат Журова назвала парижскую Олимпиаду самой политизированной

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Спорт-Экспресс» заявила, что не ждет праздника на предстоящих Играх в Париже.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтерам хотелось там поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтеры, и наших ребят всегда согласовывали. Всегда была такая практика, но тут явно русофобские настроения», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее во Франции испугались российских хакеров перед ОИ-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами