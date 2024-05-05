Игру «Бостона» против «Торонто» назвали позором

Комментатор и создатель YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков заявил «Газете.Ru», что «Бостон Брюинз» сам упустил перевес 3-1 по победам в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто Мэйпл Лифс», сыграв в пятом и шестом матчах просто позорно.

«Опять же, ну, как можно две серии подряд проигрывать с 1-3? Это будет вообще первый случай в истории НХЛ, когда команда два сезона подряд вот так упускает серию. Но это просто будет позорище, честно говоря. Потому что «Торонто» не наиграл на проход, ну вот абсолютно никак. Потому что Марнер, ну это просто кошмар, как он играет. Не было Нюландера, уже была ослаблена атака. Сейчас нету Мэттьюса. Они каким-то образом все равно умудряются выигрывать. Но, опять же, мне кажется, тут лучше оттолкнуться именно от «Бостона», что они занимаются какой-то ерундой. Вот последняя игра: один бросок в створ за 27 минут. Ну это просто стыдоба. Ну вот как так можно играть против «Торонто»? Это просто невозможно. «Бостон» должен, конечно, забирать седьмую игру. С другой стороны, вот опять же, мне кажется, перед этим седьмым матчем их будет немножечко потряхивать, так что если «Торонто» пройдет дальше, я, опять же, не очень сильно удивлюсь, но дальше против «Флориды» им, мне кажется, делать абсолютно нечего, и второй раунд это будет потолком для «Торонто».

В серии «Бостона» с «Торонто» все решится в седьмом матче, который пройдет в ночь на 5 мая по московскому времени в бостонском TD Garden.

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