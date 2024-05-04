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Политика

Военная операция на Украине, день 801-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 801-й день

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Боевая работа расчета РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

Боевая работа расчета РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS в Крыму, сообщили в Минобороны. Взрывы ночью произошли в Харькове и Днепропетровской области. The Daily Telegraph пишет, что Дональд Трамп разработал подробный план урегулирования конфликта на Украине, но не будет обнародовать его до выборов президента США. У Киева растет интерес к американским разведывательным беспилотникам MQ-9 Reaper, сообщают источники Politico. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:33

Пентагон выделяет $23,5 млн на оружие против глушилок GPS-сигнала на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

9:20

9:11

Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал он.

9:00

8:51

Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии, достичь результата на такой встрече не получится, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

8:42

ВС РФ нанесли удары по складу с беспилотниками и расположению ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

8:35

8:27

У Украины растет интерес к американским разведывательным беспилотникам MQ-9 Reaper, сообщили источники Politico. По информации издания, в последние месяцы Киев поднял БПЛА на вершину списка своих пожеланий поставок от США. Однако Вашингтон опасается, что российские военные могут сбить эти беспилотники.

8:23

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не намерен раскрывать детально свои идеи насчет мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщили источники The Daily Telegraph. По информации британской газеты подробный план уже разработан, но не будет обнародован до выборов.

8:20

8:12

Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Днепропетровской области на востоке Украины, повреждены после взрывов, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

8:10

❗️ Средства ПВО РФ сбили4 ракеты ATACMS в Крыму — Минобороны РФ

8:07

Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины, сообщило «Зеркало недели».

8:03

Взрывы ночью произошли в Харькове, сообщил «24-й канал».

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 801-го дня специальной военной операции России на Украине.

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