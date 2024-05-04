Военная операция на Украине, день 801-й

Пентагон выделяет $23,5 млн на оружие против глушилок GPS-сигнала на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал он.
Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии, достичь результата на такой встрече не получится, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
ВС РФ нанесли удары по складу с беспилотниками и расположению ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
У Украины растет интерес к американским разведывательным беспилотникам MQ-9 Reaper, сообщили источники Politico. По информации издания, в последние месяцы Киев поднял БПЛА на вершину списка своих пожеланий поставок от США. Однако Вашингтон опасается, что российские военные могут сбить эти беспилотники.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не намерен раскрывать детально свои идеи насчет мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщили источники The Daily Telegraph. По информации британской газеты подробный план уже разработан, но не будет обнародован до выборов.
Объекты критической инфраструктуры, расположенные в Днепропетровской области на востоке Украины, повреждены после взрывов, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины, сообщило «Зеркало недели».