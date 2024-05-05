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В Британии объяснили срочный созыв генштаба ВСУ Зеленским

Меркурис: Зеленский срочно собрал генштаб ВСУ из-за тяжелой ситуации на фронте

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ухудшающегося положения в зоне боевых действий. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — заявил Меркурис.

По его словам, тяжелая ситуация для украинских войск объясняется набирающим обороты наступлением российских военных. Меркурис отметил, что после нескольких крупных неудач ВСУ на линии фронта Запад начал требовать от руководства Украины предотвратить обрушение позиций.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды украинской армии.

До этого стало известно, что граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также перенесшие туберкулез стали пригодны к военной службе.

Ранее Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией.

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