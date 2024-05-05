Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команду НХЛ сравнили с зомби

Комментатор Майков: «Торонто» – это команда-зомби

close
100%
John E. Sokolowski/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», сравнил в разговоре с «Газетой.Ru» клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» с зомби, который продолжает деятельность несмотря ни на что.

«Про «Торонто» очень хорошо сказал Стив «Дэнгл» Глинн (североамериканский журналист. – «Газета.Ru»), что это команда-зомби, которая вся уже никакая, которая вся поломанная, но каким-то образом еще живая. Ну просто поразительно, как «Торонто» добрался до седьмой игры. Вот серьезно, им там делать нечего. Но вы сами понимаете – это седьмая игра, и там вообще может быть все что угодно. Поэтому если «Торонто» пройдет дальше, это, конечно, будет не то, что сенсация для них, это будет сенсация, конечно, для «Бостона», — подчеркнул Майков.

В серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» вел со счетом 3-1 по победам, однако проиграл пятый и шестой матчи, и теперь все решится в седьмой встрече. В случае поражения «Брюинз» станут первой командой в истории, проигрывавшей в двух плей-офф подряд в сериях, где по ходу противостояния она вела – 3-1.

Ранее хоккеист «Спартака» раскрыл секрет Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами