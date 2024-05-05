Команду НХЛ сравнили с зомби

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», сравнил в разговоре с «Газетой.Ru» клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» с зомби, который продолжает деятельность несмотря ни на что.

«Про «Торонто» очень хорошо сказал Стив «Дэнгл» Глинн (североамериканский журналист. – «Газета.Ru»), что это команда-зомби, которая вся уже никакая, которая вся поломанная, но каким-то образом еще живая. Ну просто поразительно, как «Торонто» добрался до седьмой игры. Вот серьезно, им там делать нечего. Но вы сами понимаете – это седьмая игра, и там вообще может быть все что угодно. Поэтому если «Торонто» пройдет дальше, это, конечно, будет не то, что сенсация для них, это будет сенсация, конечно, для «Бостона», — подчеркнул Майков.

В серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» вел со счетом 3-1 по победам, однако проиграл пятый и шестой матчи, и теперь все решится в седьмой встрече. В случае поражения «Брюинз» станут первой командой в истории, проигрывавшей в двух плей-офф подряд в сериях, где по ходу противостояния она вела – 3-1.

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