Бывший игрок «Зенита» оценил справедливость счета в матче с ЦСКА

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о первом матче финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сине-бело-голубые смогли увезти выездную ничью из Москвы, отыгравшись в конце встречи благодаря удару головой Александра Ерохина.

«Хороший матч и со стороны ЦСКА, и со стороны «Зенита». Многие, конечно, говорили, что «Зенит» обязательно должен переломить этот неудачный момент. Но ЦСКА дал хороший бой и не позволял «Зениту» многого, как и тот армейцам. Абсолютно равная игра была, и если брать по первому матчу, то счет все-таки закономерный», — отметил Деменко.

Финал Пути РПЛ в Кубке России проходит в два матча. После ничьей 1:1 ЦСКА и «Зенит» встретятся в ответной встрече в Санкт-Петербурге. Победитель выйдет в финал Кубка страны, а в случае ничьей сразу по окончании 90 минут состоится серия пенальти. Соперник по матчу за трофей определится в противостоянии «Балтики» и «Спартака» в финале Пути регионов. Оно пройдет в один матч в Калининграде.

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