Минобороны получило новую партию минометов

«Ростех» поставил Министерству обороны России новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили на сайте госкорпорации.

«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти минометы оборудованы усовершенствованной плитой кругового обстрела. Скорострельность 2Б11 составляет 12-15 выстрелов в минуту.

До этого гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации.

Он отметил, что объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза.

Ранее в «Ростехе» рассказали об уязвимости танков ВСУ.