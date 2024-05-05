Стоматолог предупредил, что будет, если не чистить зубы перед сном

Если не почистить зубы один-два раза в год, то, скорее всего, ничего страшного с ними не произойдет. Другое дело, если не очищать зубы систематически или очень часто пропускать вечернюю гигиену. О последствиях «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Во-первых, удалять налет нужно каждые 12 часов — как раз утром и вечером. Причем важно понимать, что вечером к нему прибавляются еще и волокна или частицы пищи, которые остаются в межзубных промежутках. Это травмирует десневые сосочки (треугольнички десны между зубами), способствует развитию воспалений мягких тканей и, как и налет, служит пищей для кариесогенных бактерий. Но это еще не все.

У нас есть «во-вторых». Недавно команда ученых из университетской больницы Осаки представила исследование, которое показывает, что между отказом от вечерней чистки зубов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний может быть связь», — объяснил он.

Более того, эта тенденция замечена даже у курильщиков, которые всегда входят в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Если курящие пациенты чистили зубы вечером, прогноз по заболеванию был лучше, чем у курильщиков, не чистящих зубы или чистящих только раз в день.

«Исследователи предположили, что дело в повышенной бактериальной нагрузке полости рта во время сна из-за снижения выделения слюны. Если при этом еще и не чистить зубы, то возрастает риск заболеваний пародонта или кариеса, что только усиливает бактериальную нагрузку. А поскольку полость рта имеет очень активный кровоток, то кровь быстро разносит бактерии по всему организму, в том числе — по сердечно-сосудистой системе», — добавил эксперт.

Ученые рекомендуют провести многоцентровое исследование с более длительным периодом наблюдения, чтобы детальнее изучить механизм, на котором основана выявленная ими связи между временем чистки зубов и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, японские ученые работали только с пациентами больницы, так что есть вопросы к тому, можно ли распространять эти выводы на все здоровое население.

«Тем не менее Всемирная организация здравоохранения не раз подтверждала, что есть доказанная связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями пародонта. А поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной летальности во всем мире, то лучше лишний раз почистить зубы вечером и спать спокойно», — резюмировал врач.

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