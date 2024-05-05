На Украине назвали сроки победы над Россией

Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится 100 лет, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, если страны Запада откажутся от поддержки Киева. такой прогноз дал офицер украинской нацгвардии Максим Таран в интервью британской газете The Guardian.

«Да, мы выиграем эту войну. Но это зависит от Запада. В одиночку нам понадобится 100 лет», — сказал Таран, отметив, что помощь западных союзников значительно влияет на исход конфликта.

По словам офицера, России в проведении СВО оказывают помощь союзники: Китай, Иран и КНДР.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине за госизмену, заявил об исчерпании страной запаса прочности.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Оксфордском университете отметил, что без поставок западного оружия Украина капитулирует за две недели.

Ранее страны G7 обсудили выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов.