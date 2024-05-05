В Харькове произошли взрывы

Взрывы раздались ночью в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти на данный момент не комментировали ситуацию.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

До этого командующий Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум. По его словам, наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

2 мая российская авиация уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T (производство Германия) в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области.

На кадрах продемонстрировано, как удар ракеты поражает кабину боевого управления и пусковую установку комплекса в месте его дислокации. На видео показан момент детонации боекомплекта, а также возгорание склада, расположенного поблизости.

Ранее военный эксперт раскрыл планы России по освобождению Харькова.