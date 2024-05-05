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В Харькове произошла серия взрывов

«Общественное»: в Харькове произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

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Sofiia Gatilova/Reuters

В Харькове произошла серия новых взрывов после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», – говорится в сообщении вещателя.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области сохраняется воздушная тревога.

Накануне в Харькове на протяжении всего дня гремели взрывы.

До этого экс-командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин предположил, что российская армия начнет наступление под Харьковом. При этом он отметил, что это наступление может быть использовано как отвлекающий маневр.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что ВКС России стали сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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