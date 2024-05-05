Мощный взрыв произошел в городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных ВСУ районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

2 мая на территории Херсона произошла серия взрывов. По информации украинских СМИ, в городе был зафиксирован ракетный прилет.

До этого пророссийское подполье в Херсоне сообщило, что украинские военнослужащие в городе ведут себя трусливо, прикрываются мирными людьми от атак российских сил.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в подконтрольном украинским властям Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт.

Ранее украинские военные начали имитировать минирование домов в Херсоне.