Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел взрыв

«Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошел мощный взрыв

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Мощный взрыв произошел в городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных ВСУ районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

2 мая на территории Херсона произошла серия взрывов. По информации украинских СМИ, в городе был зафиксирован ракетный прилет.

До этого пророссийское подполье в Херсоне сообщило, что украинские военнослужащие в городе ведут себя трусливо, прикрываются мирными людьми от атак российских сил.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в подконтрольном украинским властям Херсоне сотрудники военкоматов ловят на улице всех мужчин, включая инвалидов, для последующей отправки на фронт.

Ранее украинские военные начали имитировать минирование домов в Херсоне.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами