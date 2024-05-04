В «Краснодаре» объяснили поражение «Ахмату»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что все в клубе расстроены поражением «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, довольных текущим положением дел в команде нет.

«После поражения дома в такой ситуации мы все расстроены. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели другой футбол. К сожалению, этого не вышло. Это расстраивает, результат плохой», — заявил Мусаев.

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил 26-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате. Лучшим игроком встречи по версии «Матч Премьер» был признан голкипер грозненцев Георги Шелия.

После этой победы «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Краснодар» сохранил за собой вторую позицию, имея в активе 50 очков. Столько же очков имеет петербургский «Зенит», имеющий в запасе матч против воронежского «Факела».

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