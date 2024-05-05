Названа самая удивительная серия первого раунда Кубка Стэнли

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» высказался для «Газеты.Ru» о серии первого раунда Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс», в которой канадская команда отыгралась со счета 1-3 по победам и теперь все решится в седьмой встрече.

«Бостон» – «Торонто» – это вообще, конечно, удивительная история. Я ставил на 4-3 в пользу «Торонто» и, в принципе, близок к тому, чтобы это сбылось. Но, честно говоря, у себя в голове, когда ставил 4-3, думал, что это пойдет совершенно по другому сценарию, а не вот так вот. «Торонто» провел классный первый матч и отвратительные следующие три. При этом, как бы, добыл победу во втором «на тоненького». А «Бостон», на мой взгляд, настолько уверовал в то, что «Торонто» свои голы привезет сам себе и сам ничего не реализует у чужих ворот, что они в пятой и шестой играх расслабились и просто растворились. Не знаю, насколько над ними психологически довлеет прошлогодняя серия с «Флоридой», где они также пятый матч проиграли в овертайме, также сгорели шестой», — подчеркнул Майков.

В Кубке Стэнли-2023 занявший первое место в регулярном чемпионате «Бостон» лидировал со счетом 3-1 в серии против «Флориды», но проиграл три встречи подряд и вылетел в первом раунде, а соперник дошел в итоге до финала плей-офф.

Ранее хоккеист «Спартака» раскрыл секрет Александра Овечкина.