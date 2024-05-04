Земля, бизнес-центр, акции: на что ушли деньги Минобороны за бронежилеты мобилизованным «Ъ»: по делу о хищении у Минобороны конфискованы земельные участки

Обвиняемый в продаже Минобороны некачественных бронежилетов бизнесмен Есипов на украденные у ведомства деньги купил три участка земли, бизнес-центр и доли в нескольких фирмах, считает следствие. По данным СК, всего он выручил 2 млрд рублей за 20 тыс. бронежилетов, отмывать деньги ему помогали финансовый директор и начальник службы безопасности. При этом сами фигуранты вину отрицают, обвиняя в шантаже бывших сотрудников.

Руководство холдинга «Пикет» выручило 2 млрд рублей за некачественные бронежилеты для российских военных и потратило их на земельные участки, собственный бизнес-центр и акции в других компаниях, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет (СК).

В отмывании денег, по версии следствия, участвовали гендиректор ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Все трое уже задержаны и арестованы. СК собирается предъявить им соответствующее обвинение по ст. 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Ранее против троицы уже возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Контракт с Минобороны холдинг заключил 10 ноября 2022 года.

Компания сделала 20 040 бронежилетов за 2 млрд рублей. Их выдали мобилизованным, однако военные обнаружили, что средства защиты некачественные, указал СК.

В то же время гендиректор «ГК «Пикет» после выгодного контракта купил три участка земли в подмосковной Балашихе: два площадью 2,5 тыс. кв. м, еще один — 2,2 тыс. Их можно использовать как дачу (вести личное подсобное хозяйство) или для коммерции (размещать магазины, предприятия общественного питания и обслуживания автотранспорта).

Кроме того, Есипов приобрел бизнес-центр недалеко от московской станции метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» (оптовая торговля табаком) и потратился на большое количество акций еще четырех фирм, скупив от 25% до 75% доли их уставного капитала.

Также средства были распределены на 22 счета в различных банках — их, как и прочие активы, обнаружило и арестовало следствие.

Обвиняемые отрицают вину. Защита обжаловала как арест фигурантов дела, так и блокировку их счетов. Подозреваемые говорят, что готовы сотрудничать со следствием и доказать свою непричастность, в том числе к отмыванию денег.

«В наших бронежилетах парни идут в бой»

О крупном скандале с бронежилетами стало известно в начале апреля. Тогда арестовали сначала Есипова, а спустя два дня — Антонову и Кальченко. Всех фигурантов суд отправил в СИЗО до 3 июня 2024 года. В постановлении насчет финдиректора Антоновой суд объяснил, что на свободе она может попытаться сбежать и запугать свидетелей.

Есипов на суде заявил, что «не признает и не понимает» сути обвинения. Он рассказал, что все бронежилеты получила одна войсковая часть, которая провела независимую экспертизу. По словам бизнесмена, тогда брак не выявили.

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали <...> Для меня прибыль не важна <...> В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — подчеркивал Есипов.

У предпринимателя есть своя версия произошедшего: по его мнению, против компании выступили ее бывшие менеджеры. Их уличили в воровстве и уволили, после чего сотрудники стали угрожать Есипову уголовным преследованием и требовать 300 млн рублей. Бизнесмен отметил, что в его телефоне есть подтверждение шантажа, и предложил следствию проверить это.

Адвокат бизнесмена настаивает на его патриотизме. В суде юрист сообщил, что Есипов даже за решеткой «думает как защитить интересы страны». Тем не менее, судью эти доводы пока не убедили.

Не простая фирма: отец Есипова связан с Минобороны

Есипов-старший, Сергей — бывший военный. После ухода со службы занялся управлением военными музеями. Сначала работал заместителем руководителя музея Вооруженных сил в Москве, затем стал замдиректора военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. С 2020 года руководит музеем-заповедником Юрия Гагарина в Смоленской области.

Компания его сына, «ГК «Пикет», выпускала не только бронежилеты, но и беспилотники, обмундирование, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее необходимое на фронте. При этом военное дело для компании — лишь одно из множества направлений. У холдинга около 50 видов деятельности, от продажи никотиновых изделий до строительства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2022 год фирма выручила 726,8 млн рублей, а чистой прибыли получила 4,8 млн рублей. В 2021 году выручка составила 772,8 млн рублей, чистая прибыль — 701 тыс. рублей.

У холдинга есть кредиторский долг в 1,7 млрд рублей и дебиторская задолженность почти в 1 млрд руб. Сумма задолженностей резко выросла с 2021 по 2022 год.