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Lady in red: 100 лет со дня рождения Нэнси Рейган

Первой леди США Нэнси Рейган исполнилось бы сегодня, 6 июля, 100 лет. Бывшая актриса, преданно заботившаяся о своем муже – особенно после того, как в 1981 году на него было совершено покушение, — в годы президентства Рональда Рейгана не раз подвергалась критике. Людям не по душе были ее расточительность, общение со знаменитостями, поездка на свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы и привычка брать взаймы дизайнерские костюмы и не возвращать их обратно.

Однако инициатор дорогостоящего ремонта в Белом доме и обновления коллекции фарфора (Нэнси Рейган тяготило отсутствие там полного сервиза), тем не менее, вошла в историю не только как дорого одетая первая леди – она подтолкнула Рональда Рейгана к налаживанию отношений с СССР и запустила в США кампанию по борьбе с наркотиками.

Нэнси Рейган запомнилась всей Америке как первая леди в красном – она так любила этот цвет в одежде, что огненно-красный оттенок начали называть «рейгановским». В книге журналистки Карен Тьюмулти «Триумф Нэнси Рейган», вышедшей месяц назад, рассказывается, что Нэнси Рейган была в ярости, когда ей запретили называть красное платье во время визита в СССР в 1988 году, — поскольку это могло бы тать неверный «политический сигнал». В той же работе говорится, что в 2016 году Нэнси Рейган «отправилась в путешествие в вечность в красном костюме» — настолько прочно огненный оттенок ассоциировался с ней.

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Нэнси Рейган, 1987 год Нэнси Рейган, 1987 год
Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима — Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима — Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году
С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма «Морские ведьмы», 1957 год С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма «Морские ведьмы», 1957 год
Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы
В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей — Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей — Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год
В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси — первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси — первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год
На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном — цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном — цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации
В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью — инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью — инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств
На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало — $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля — за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало — $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля — за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год
Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси c принцессой Дианой во время ужина в честь принца и принцессы в Белом доме в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года. Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси c принцессой Дианой во время ужина в честь принца и принцессы в Белом доме в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года.
К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди — 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди — 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год
Рональд и Нэнси Рейган принимают короля поп-музыки Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год Рональд и Нэнси Рейган принимают короля поп-музыки Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год
Нэнси Рейган и Рональд Рейган на своем ранчо, 1980 год Нэнси Рейган и Рональд Рейган на своем ранчо, 1980 год
В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год
После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год
Нэнси Рейган прощается с мужем, Вашингтон, 2004 год Нэнси Рейган прощается с мужем, Вашингтон, 2004 год
В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год
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Нэнси Рейган, 1987 год
Анна Фрэнсис Роббинс, которую в семье прозвали Нэнси, родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье актрисы и продавца автомобилей, но родители вскоре развелись, так что детство будущая первая леди провела в Мэриленде с тетей и дядей, пока мать колесила по стране в поисках работы. Когда та снова вышла замуж, то увезла дочь в Чикаго, и Нэнси взяла фамилию отчима — Дэвис, под которой позже начнет актерскую карьеру. На фото: Нэнси Рейган (Дэвис) в 1950 году
С 1939 по 1943 год Нэнси изучала драматическое искусство, но актрисой стала не сразу, а поначалу работала продавщицей в универмаге и помощницей медсестры. В профессию актрисы Нэнси пошла по стопам матери. Первую роль в фильме она сыграла в 1949 году, когда ей было уже 28 лет. В 1950-е Нэнси досталось несколько главных ролей в Голливуде. Она снялась в 11 фильмах. На фото: актеры Артур Франц, Нэнси Дэвис (Рейган) и Рональд Рейган на съемках фильма «Морские ведьмы», 1957 год
Благодаря профессии она познакомилась и с будущим президентом, а тогда киноактером Рональдом Рейганом, за которого вышла замуж в 1952 году. Для него это был второй брак, от первой жены Рейган имел двоих детей. На фото: Рональд и Нэнси Рейган (в центре) в день свадьбы
В браке у Нэнси и Рональда родились двое детей — Рон и Патрисия, которая тоже стала актрисой, но в остальном с родителями конфликтовала из-за противоположных политических взглядов. Пэтти Дэвис писала антирейгановские книги и участвовала в антиправительственном движении, выступая против ядерного оружия и гонки вооружений. На фото: Рейганы с детьми, 1960 год
В 1960-е Рейган стал губернатором Калифорнии, а Нэнси — первой леди штата. В 1976 году Рональд решил баллотироваться в президенты, но супруга поначалу не поддержала его. Однако позже смирилась и организовывала все пресс-конференции и всячески помогала в агитации. Первую кампанию Рейган проиграл Джеральду Форду, но в 1980 году одержал победу, в том числе благодаря эффектной и расторопной жене-актрисе. На фото: Нэнси Рейган отдыхает во время перелета, 1980 год
На церемонии инаугурации президента Рейгана в январе 1981 года Нэнси Рейган предстала в огненно-красном — цвете Республиканской партии, который она особенно любила. Впервые она надела костюм патриотичной расцветки в 1966-м, когда ее муж публично заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Со временем этот оттенок получил название «рейгановский красный» и стал фирменным цветом Нэнси Рейган. На фото: Рейганы по дороге в Белый дом после инаугурации
В Белом доме Нэнси запомнили как хлебосольную хозяйку: за 8 лет она дала 56 светских приемов. Нэнси отличалась и политической активностью — инициировала кампанию по борьбе с наркотиками, к которой привлекла первых леди других государств, но избиратели не оценили ее усилия и обвинили в растрате госсредств
На ремонт Белого дома Нэнси действительно потратила немало — $800 тыс., а еще на $200 тыс. из частных пожертвований купила фарфоровый сервиз для приемов. Недешево ей обходился и имидж иконы стиля — за костюм для инаугурации она отдала $25 тыс. На фото: Рейганы в Белом доме перед началом бала в честь инаугурации, 1981 год
Президент США Рональд Рейган и первая леди Нэнси c принцессой Дианой во время ужина в честь принца и принцессы в Белом доме в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года.
К концу 1981 года Нэнси заработала самый высокий антирейтинг из всех первых леди — 26%. Ее даже сравнивали с супругой аргентинского диктатора, актрисой Эвитой Перон, которая тратила много денег на благотворительность и порой затмевала собственного мужа во время выступлений. На фото: первая леди Нэнси Рейган во время официального визита, 1983 год
Рональд и Нэнси Рейган принимают короля поп-музыки Майкла Джексона в Белом доме, 1984 год
Нэнси Рейган и Рональд Рейган на своем ранчо, 1980 год
В годы холодной войны Нэнси часто встречалась с первой леди СССР Раисой Горбачевой, но близких отношений у них не сложилось. Нэнси сочла коллегу сложной в общении, хотя по чувству стиля они могли конкурировать. По свидетельству советских очевидцев, Нэнси раздражала в Горбачевой ее манера демонстрировать свои познания в истории США на экскурсии по Белому дому. На фото: Раиса Горбачева и Нэнси Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 1985 год
После окончания президентского срока Рейганы переехали в Калифорнию. В 1989 году Нэнси основала благотворительный фонд. В 1994 году Рейгану диагностировали болезнь Альцгеймера и Нэнси взяла на себя роль сиделки. Через 10 лет он скончался, а Нэнси занялась общественной работой, поддерживала исследования в области стволовых клеток для лечения Альцгеймера. На фото: Рональд и Нэнси Рейган со своей собакой на лужайке Белого дома, 1986 год
Нэнси Рейган прощается с мужем, Вашингтон, 2004 год
В 2000 году Нэнси наградили Золотой медалью Конгресса, а в 2011 году ее признали самой популярной первой леди США. Нэнси Рейган скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни, пережив мужа на 12 лет. Она похоронена рядом с ним неподалеку от президентской библиотеки Рейгана в Сими-Вэлли. На фото: 44-й президент США Барак Обама и Нэнси Рейган в приемной Белого дома, 2009 год
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