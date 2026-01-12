Размер шрифта
Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

РИА Новости: за голосовое сообщение с оскорблениями может грозить штраф
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может стать поводом для назначения штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, подобное дело рассматривал суд в Москве. Из материалов следует, что женщина отправила своей собеседнице в мессенджере Telegram голосовое сообщение оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, которая усмотрела в записи признаки административного правонарушения.

Одним из доказательств в рамках дела стал акт прослушивания аудиозаписи. В результате женщину признали виновной. Ей назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года адвокат Сергей Жорин рассказал, что сообщения в мессенджерах имеют юридическую силу. В частности, в групповых чатах действуют те же нормы права, что и в офлайн-общении, отметил юрист. По его словам, за поведение в переписке может наступать как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.

