В России появились рекомендации по снижению рисков при реализации готовой еды

Роспотребнадзор разработал рекомендации по оценке качества готовой еды
Александр Кряжев/РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации, призванные снизить риски при изготовлении и доставке готовой еды. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Роспотребнадзором <...> впервые дано определение «готовой еды». Также Роспотребнадзор разработал и  акцентирует особое внимание на  методических рекомендациях, которые призваны снизить риски при изготовлении и  доставке «готовой еды», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа была проведена совместно с Ассоциацией производителей и  поставщиков готовой еды. Разработанные рекомендации включают в себя практические меры по идентификации и обеспечению ее  безопасности продукции, а также по условиям упаковки и  маркировки.

В ноябре прошлого года член Общественного совета при Роспотребнадзоре и глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий сообщил, что около 30% производителей готовой еды для магазинов и сервисов доставки нарушают обязательные требования к производству. Эксперт отметил, что рост числа отравлений готовой пищей связан с расширением масштабов ее производства и продаж, в том числе в торговых сетях.

Ранее россиянам дали советы, как выбирать готовую еду в курьерской доставке.

