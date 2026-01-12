Трамп снова заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил, что США добились прогресса в вопросе урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Я думаю, мы добиваемся прогресса», – сказал глава государства.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие НАТО. Вместе с тем хозяин Белого дома отметил, что он хочет остановить конфликт ради спасения жизней.

3 января Трамп вновь заявил, что Вашингтон стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине.

Кроме того, политик в очередной раз повторил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он занимал пост президента США. Он также отметил, что «не в восторге» от подхода президента России Владимира Путина к урегулированию ситуации.

В конце декабря президент США заявил, что урегулирование конфликта на Украине, по его мнению, зависит от его позиции, а не от позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования.