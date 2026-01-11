В Таиланде катер с российскими туристами врезался в траулер. Что известно об аварии

В Таиланде более 20 россиян пострадали при аварии катера, одна девушка погибла

В Таиланде скоростной катер с российскими туристами столкнулся с траулером. Прогулочное судно получило повреждения, перевернулось и затонуло. В результате погибла 18-летняя россиянка, еще 23 туриста из РФ были госпитализированы. По информации СМИ, катер принадлежит оператору, проводящему экскурсии для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте. Ранее суда этой компании уже попадали в происшествия.

В Таиланде в результате столкновения прогулочного катера Korawich Marine 888 с рыболовецким судном были госпитализированы 23 россиянина, еще одна россиянка погибла, заявил генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

«От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь», — отметил он в беседе с ТАСС.

По данным издания Bangkok Post, погибшей оказалась Елизавета Старых. 18-летняя девушка находилась «в критическом состоянии и позже скончалась» , говорится в публикации.

По предварительной информации, на борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран, уточнил Иванов.

Полицейские провинций Пхукета и Краби организовали расследование инцидента, его причины выясняются. Сотрудники генконсульства вместе с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти оказывают необходимое содействие, добавил Иванов.

«Часть лодки разлетелась в щепки»

Столкновение скоростного катера (спидбота) Korawich Marine 888 водоизмещением более 23 тонн и траулера Pichai Samut 1 произошло 11 января в 8:55 по местному времени (4:55 мск) в Андаманском море в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби. По данным Phuket News, на катере находились 55 человек — 52 туриста и три члена экипажа.

« От сильного удара передняя часть лодки разлетелась в щепки, и судно пошло ко дну. Туристы на борту начали паниковать и кричать , а некоторые со словами «Вы что <…> стоите!» спасали своих близких с тонущего катера. В результате ЧП Korawich Marine 888 перевернулась и затонула, а все 55 человек оказались в воде», — пишет SHOT.

По информации Mash, люди держались друг за друга и помогали остальным выбраться. Местное отделение морской охраны незамедлительно организовало спасательную операцию, а туристический центр администрации провинции Пхукет направил на место происшествия два судна для эвакуации туристов и членов экипажа.

Туристов перевезли на берег, большинство из них были доставлены в пхукетскую больницу Vachira Phuket Hospital.

Траулер не получил повреждений. Сообщений об утечке нефти или загрязнении воды не поступало.

Сомнительная репутация

Катером Korawich Marine 888 управляет оператор, который «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса», пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной туристической индустрии.

« Катера этой компании ранее уже попадали в аварии », — отметил собеседник издания.

По информации Telegram-канала «Реальный Пхукет», в апреле прошлого года туристы из России и Казахстана получили ожоги при пожаре на катере той же турфирмы. Капитан и механик ожидали прибытия подменного катера и одновременно пытались своими силами починить вышедший из строя двигатель. Однако во время ремонта ни на борту судна, ни рядом с ним не должно было находиться туристов, отметили авторы канала.

Кроме того, в мае 2023 года 21 гражданин России и девять граждан Казахстана получили травмы в результате столкновения катера с навигационной вышкой у пирса в Чалонге.