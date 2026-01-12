В поселке Хабаровского края вышла из строя котельная

Amur Mash: в Новом Ургале в Хабаровском крае из-за аварии отключилось отопление

В поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края из-за крупной коммунальной аварии в дома перестало подаваться тепло. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На местной котельной произошла поломка. Это привело сначала к отключению воды, а затем к резкому остыванию батарей отопления. В результате температура в квартирах опустилась до +7°C.

Работники коммунальной службы пока не могут устранить аварию. Тем временем на улице стоит мороз в -37°C.

Amur Mash отмечает, что отключения отопления в Новом Ургале уже были в декабре.

11 января сообщалось, что в городе Кушве Свердловской области из-за аварии на местной котельной около 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды. Авария затронула как жилые дома, так и 16 социально значимых объектов.

9 декабря десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в башкирском городе Белорецке.

