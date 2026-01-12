Размер шрифта
Министр обороны Британии едва не попал под удар «Орешником»

Sun: британский министр обороны Хили едва не угодил под удар «Орешником»
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили едва не попал на Украине под удар российской ракеты «Орешник». Об этом со ссылкой на источник сообщает британская газета The Sun.

По словам источника издания, Хили «чуть не оказался в беде» под Львовом, когда был осуществлен пуск «Орешника».

Сам Хили заявил, что его поезд сделал экстренную остановку по дороге в Киев из-за ракетной опасности. Он пояснил, что услышал неподалеку сигналы воздушной тревоги.

12 января стало известно, что поезд, в котором находился британский министр обороны Джон Хили, из-за российской атаки остановился по пути в столицу Украины.

За день до этого сообщалось, что Хили не выступает против похищения президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова министра «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ранее в Британии заявили об угрозе Европе из-за «Орешника». 

